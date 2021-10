Leggere e viaggiare, da ciechi: open day alla scuola cani guida e alla stamperia Braille

Un'intera giornata per scoprire le attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi di Scandicci e della Stamperia Braille. Domani, sabato 23 ottobre, la Scuola ha organizzato un Open Day per illustrare tutto quello che viene fatto all'interno della struttura di via dei Ciliegi 26.

Dopo la sosta forzata del 2020, l’Open day rappresenta la prima occasione grazie alla quale la Scuola cani guida apre le proprie porte sia per far conoscere da vicino le proprie attività e quelle della Stamperia Braille sia per dar modo a tutti di acquisire sensibilizzazione nei confronti della problematica della disabilità visiva.

Alla giornata parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli: il loro intervento di saluto è previsto alle 15.30.

Quest’anno, nel rispetto delle disposizioni in materia anti-contagio, la giornata sarà organizzata attraverso visite guidate che si svolgeranno, ogni 30 minuti, la mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ed il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 (per partecipare è richiesto di prenotarsi telefonando allo 055/ 4382859-2861 o inviando una mail a scuola.cani.guida@regione.toscana.it).

A coloro che interverranno saranno illustrate le attività della Scuola cani guida, con particolare riferimento al programma affidamento cuccioli, alle tecniche di addestramento del cane guida, agli interventi assistiti con gli animali (cosiddetta pet-therapy) e all’educazione e addestramento di cani di assistenza per persone con disabilità motoria.

Sono previste anche dimostrazioni pratiche degli istruttori sia con i cani guida sia con i cani di assistenza per disabili motori.

Saranno inoltre illustrate, attraverso la presentazione di mappe e libri tattili, le attività della Stamperia braille.