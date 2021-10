"Monte Verità. Back to nature", la mostra al Museo Novecento

In scena al Museo Novecento di Firenze 'Monte Verità. Back to nature', la prima mostra in Italia dedicata alla celebre collina dell'utopia, che si trova nel Canton Ticino in Svizzera, ai suoi fondatori e agli ospiti che la frequentarono.

L'esposizione è visitabile dal 19 novembre fino al 10 aprile.

La mostra, curata dal direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti con Nicoletta Mongini e Chiara Gatti, è articolata in tre tappe: dalle origini filosofiche del Monte, fino allo sviluppo della sua architettura e all'arte della danza.

In programma anche film, conferenze e presentazioni di libri nonché di un libro-catalogo dedicato alla storia di Monte Verità. Gli ingressi sono contingentati e si possono prenotare online.

Molti intellettuali e pensatori visitarono quel luogo, fra cui l'anarchico Bakunin, il dadaista Hugo Ball, l'architetto del Bauhaus Walter Gropius, lo scrittore Hermann Hesse e lo psicanalista Carl Gustav Jung.