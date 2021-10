Montecatini International Short Film Festival, esordio show: guest star e premiazioni

L’edizione 2021 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival parte in quarta: la manifestazione diretta da Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 23 al 28 di ottobre, inaugura la sua giornata di apertura con guest star, eventi e premiazioni.

Il festival parte ufficialmente alle ore 15 al Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio, con una doppia inaugurazione: ad aprire al pubblico saranno sia la mostra fotografica “Imago in itinere”, con i ritratti scattati in giro per il mondo dal fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, che l’esibizione delle esclusive creazioni della stilista Regina Schrecker dedicate a Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Beatrice, le tre figure femminili più affascinanti e contemporanee della Divina Commedia di Dante Alighieri.

«Questi tre abiti sottolineano l'importanza e l'ammirazione che Dante ha dedicato alle donne – ha spiegato Regina Schrecker - già allora destinatarie di ingiuste coercizioni e a quell'Amore ‘che tutto redime, riscatta, trasforma’. Tre figure contemporanee, quindi, che rappresentano le ingiustizie e le sofferenze, ma anche i pregiudizi che le donne affrontano da sempre: dal matrimonio combinato già da bambine, alla convivenza forzata e vissuta in solitudine una volta sposate, fino alla terribile violenza, che spesso finisce in femminicidio, come nel caso di Pia de’ Tolomei e in quella, abbinata all’assassinio, di Francesca da Rimini. Beatrice – ha concluso la stilista - forte del suo ruolo di protettrice di Dante e simbolo di resilienza, forza morale e rettitudine, si mostra tranquilla nel suo abito etereo che assomiglia a una nuvola baciata dal sole».

A seguire, un intermezzo musicale con la performance del soprano Laura Andreini, con un repertorio di arie classiche.

La serata, condotta dalla Madrina del festival Eleonora Pieroni, prosegue poi nello splendido scenario delle Terme Tettuccio con le assegnazioni dei Premi Internazionali; sul palco saliranno gli attori Maurizio Mattioli (che riceverà l’Airone d’Oro alla carriera, lo storico premio del MISFF), Andrea Roncato, Fabio Fulco ed Enrico Oetiker, e le attrici Elisabetta Pellini, Jessica Cortini e Antonella Salvucci, che riceveranno il nuovo Premio Internazionale del Montecatini International Short Film Festival, che celebra lo straordinario rapporto tra il Cinema e la città di Montecatini Terme.

Un festival che quest’anno ha scelto un innovativo formato multimediale: gli eventi e le proiezioni si svolgeranno infatti sia dal vivo, alle Terme Tettuccio, che online sulle piattaforme on demand Cinemagia Online e Diamond TV, e in televisione sull’emittente TVL Libera Pistoia, media partner della manifestazione.

Fonte: Ufficio Stampa