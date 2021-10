Una 51enne cinese è morta in un appartamento di Pisa ospite di un'amica. La donna ha avuto un malore fatale mentre faceva colazione. Il 118 è stato allertato poco prima del 118 in via Italo Simon, sul posto sono giunti anche gli agenti della questura. Il pm di turno è stato allertato e ha disposto il trasferimetno della salma all'istituto di medicina legale. Non è stata richiesta l'autopsia. La donna aveva da tempo problemi di salute.