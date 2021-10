Novel in Progress, il Rotary San Miniato presenta il libro di Paolo Tinghi

Giovedì pomeriggio 21 ottobre il Rotary Club di San Miniato, di cui quest’anno è presidente Chiara Bilanceri, ha organizzato un incontro pubblico in occasione della presentazione del romanzo 'Novel in Progress' di Paolo Tinghi.

All’incontro oltre ai rotariani erano invitati tutti i cittadini di San Miniato.

L’iniziativa ha avuto un buon successo, tanto che la sala dell’auditorium del Seminario, dove si è svolto l’incontro, in considerazione delle restrizioni Covid è risultata praticamente al massimo della capienza.

Il nuovo libro, pubblicato nel giugno scorso, veniva presentato a San Miniato, città di nascita dell’autore per la prima volta.

Paolo Tinghi è un socio rotariano di vecchia data e quindi è sembrato giusto che il suo club Rotary di appartenenza facesse da tramite tra questo suo romanzo e la cittadinanza tutta di San Miniato.

La presentazione, organizzata dalla commissione cultura del Club presieduta da Marzio Gabbanini, ha avuto luogo tramite una preliminare lettura critica dell’opera da parte del professore Luca Danti, ricercatore presso il Dipartimento di Filologia dell’Università di Pisa e poi con un’intervista tra lo stesso professore e l’autore.

Le considerazioni e le argomentazioni del professore sono state particolarmente apprezzate dal pubblico presente, che le ha trovate assolutamente pertinenti nei confronti del testo.

Nel romanzo, che rappresenta l’opera prima di narrativa di Paolo Tinghi, si racconta una storia d’amore particolare, sbocciata tra due persone mature: un professore italiano in pensione ormai sessantenne e una scozzese un po’ più che cinquantenne, medico ancora in attività.

Il racconto ha come scenari spazio temporali la città di Londra in epoca contemporanea, con tutto il suo fascino cosmopolita, ma anche gli incerti e tragici momenti della recente pandemia causata dal Covid 19.

Il pubblico presente si è dimostrato molto interessato all’argomento del romanzo e alle vicende dei protagonisti, tanto che sono stati numerosi gli interventi sui contenuti e le domande specialmente relative alle motivazioni che avevano spinto l’autore a scrivere questo libro.

Secondo la presidente del Club Chiara Bilanceri, che si è mostrata particolarmente soddisfatta, si è trattato di un sereno pomeriggio di proficua condivisione culturale del Rotary Club di San Miniato con i propri concittadini; sicuramente un’esperienza da ripetere, anche con altri contenuti.