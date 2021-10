Altre 6 sospesi perché senza vaccino nell'Asl Centro: 140 in totale

Continua la campagna dell'Asl Centro contro il personale sanitario non vaccinato per il Covid-19: un medico di continuità assistenziale, due fisioterapisti, due tecnici della prevenzione e un educatore professionale sono stati sospesi per inadempimento.

"Con le delibere di oggi - spiega l'Asl -, per i sei professionisti la sospensione troverà applicazione già da domani. Per il medico, non trattandosi di dipendente ma di libero professionista con cui la Asl intrattiene un rapporto convenzionale, l'azienda dovrà sospendere la convenzione fino a fine anno o fino a quando il medico non si sarà vaccinato. Per i pazienti del medico, l'azienda ha già attivato le procedure per la sostituzione".

Su 186 sospensioni, 46 sono state revocate per vaccinazione sopraggiunta o perché i professionisti hanno chiarito la loro posizione.