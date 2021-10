Poggibonsi in rosa: illuminati palazzo comunale e fontana di piazza Mazzini

Un messaggio importante e una adesione che si rinnova. In questo mese di ottobre sono stati illuminati di luce rosa il palazzo comunale e la fontana di piazza Mazzini di Poggibonsi.

“Come ogni anno abbiamo voluto sostenere l'ottobre rosa illuminando alcuni luoghi della città - dice l'assessore alle Politiche sociali Enrica Borgianni - Una iniziativa simbolica per sostenere la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno e ribadire che siamo a fianco dell’associazione Valdelsa Donna per l’impegno prezioso che mette a servizio della comunità”.

“Grazie dunque a Valdelsa Donna – prosegue Borgianni - per questa iniziativa e per quanto quotidianamente fa per ricordarci l'importanza della prevenzione e per accompagnare le donne nel complesso cammino di cura”. In adesione all’ottobre rosa Palazzo Comunale e la fontana di piazza Mazzini resteranno illuminate di rosa (in foto) fino alla fine del mese.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa