POP, impresa di valore a "Cambiamenti": vittoria nel concorso Cna

È POP il vincitore dell’edizione 2021 del Premio Cambiamenti, il concorso che CNA organizza ogni anno per scoprire, promuovere, formare e finanziare le migliori imprese nate negli ultimi tre anni: quelle che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

POP, impresa in attività da pochi mesi che produce imballaggi completamente compostabili realizzati con popcorn racchiusi in fibre di mais, passerà dunque alla finale regionale, lasciapassare per quella nazionale del 19 novembre (che mette in palio fino 20.000 euro in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding), insieme alle classificate dal 2 al 4° posto: ID Lab (sneakers sostenibili Made in Italy, unisex, cruelty free, realizzate con materiali derivanti dagli scarti dell’industria alimentare), Fakebusters (sito che, grazie all’unione di un’intelligenza artificiale, un algoritmo e una banca dati, è in grado di fornire una percentuale di affidabilità alle notizie scovando le fake), Zerow (piattaforma collaborativa per trasformare scarti di pelli, legno tessuti e metalli in prodotti).

Sono stati selezionati da una giuria d’esperti (composta da Alessandro Sordi, Co-Founder Nana Bianca, Sara Margarito, digital promoter Pid CCIAA Firenze, Gabriele Hoffer, presidente Comunicazione CNA, Niccolò Mannini, presidente CNA Giovani Imprenditori e Sara Innocenti, (influencer)) e una popolare tramite votazione sulla pagina Facebook dell’associazione.

“Che l’innovazione dia un contributo fondamentale alla crescita economica è un fatto indiscutibile: lo sviluppo e l’applicazione di nuove idee e tecnologie generano maggiore prodotto a fronte degli stessi fattori produttivi. La produzione di più beni e servizi stimola i salari e la redditività delle imprese. Eppure la traduzione in fatti di una teoria sotto gli occhi di tutti appare di difficile applicazione” ha commentato Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana.

Il riferimento va ad un’indagine CNA che evidenzia, come a Firenze, sia necessaria più innovazione, soprattutto a trazione giovanile: le startup, cioè le imprese degli innovatori, sono infatti in tutta la Città Metropolitana solo 228, l’1,6% di tutte quelle presenti in Italia. Ma quel che impressiona di più è che di queste imprese solo 39, il 17% del totale, siano in capo a giovani, tra presenza esclusiva, maggioritaria e forte. Unisci il fatto che, nel suo complesso, l’imprenditoria giovanile diminuisce costantemente da anni ed il gioco è fatto. L’area non sembra terreno fertile per l’imprenditoria giovanile.

Scopo del premio cambiamenti è proprio (anche) quello di contrastare questo trend.

Tanto per fare un nome, proprio dal premio Cambiamenti è passata Cupsolidate, vincitrice dell’edizione fiorentina nel 2018, che oggi è il portale di accesso alla sanità privata. E proprio Leonardo Aloi, Founder & CEO di Cup Solidale, ha raccontato la sua esperienza ai partecipanti, insieme a Virginia Di Giorgio, illustratrice e creatrice di Virgola e Andrea Carletti di Street food mobile.

Quest’anno sono stati in 21 a partecipare alla finale fiorentina, con le imprese già citate anche: Beaths (abbigliamento gaming), Bikeflix (rete di meccanici bici a domicilio), Bluebiloba (servizi forestali innovativi ad alto tasso di innovazione tecnologia di gestione partecipata del patrimonio forestale, pubblico e privato), Etailing (strategia onboarding, che consente alle piccole e medie imprese di accelerare il proprio business sfruttando il potenziale dei marketplace), EXXE (sistemi di pagamento elettronici su circuiti a spendibilità limitata), Genuino.Zero (modello distributivo per i prodotti locali di filiera corta), Jlg group (consegna a domicilio di eccellenze della terra legate a piani nutrizionali), Madeinitalyforme (visibilità globale al prodotto artigianale), Maria Sapio (pezzi unici di alta moda, realizzati con una lavorazione che lega a doppio filo tradizione e tecniche innovative), NGG (servizi per migliorare e supportare lo sviluppo di realtà emergenti in ambito moda), Opere in legno (bioedilizia e sistemi per l'ecologia), Ozio Piccolo Studio Tessile (accessori moda e complementi arredo con fibre naturali, zero plastica e zero rifiuti), People! (maglieria modulare), POP (sistema d’imballaggio completamente biodegradabile e compostabile), Rem (social network della moda), Ux boutique (esperienze digitali web e mobile che mettono al centro le persone per migliorare le performance di business dell'azienda), Volumio (sistema operativo per la riproduzione in alta qualità di musica in streaming), Vudoo (catalogo digitale a partire da semplici foto per commercio online).

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa