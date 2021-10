Premio nazionale Poesia Bacchereto, i finalisti

Ci siamo. Il Premio nazionale Poesia Bacchereto, organizzato dal Comune di Carmignano e dalla Polisportiva Bacchereto, è giunta alla fase finale.

La giuria, composta da cinque nomi di peso dello scenario culturale italiano – Sergio Givone, Franco Manescalchi, Alessandro Pagnini, Cristina Privitera e Laura Monaldi – coordinata dal presidente del Premio, Luigi Petracchi, ha finalmente scelto i finalisti. Per sapere tra questi i nomi dei vincitori non resta ormai che aspettare il 27 novembre, giorno della Cerimonia di Premiazione. Il lavoro di cernita è stato immenso e impegnativo, in quanto i partecipanti al bando, lanciato l’8 gennaio scorso, sono stati 513 (262 poeti e 253 poetesse), provenienti da 20 regioni diverse, ossia da tutta Italia. 1500 circa è il numero degli elaborati analizzati.

Di questi, 28 sono i finalisti e 20 i selezionati speciali. Tutti entreranno a far parte dell’Antologia. Per quanto riguarda la giornata clou del 27 novembre, durante la quale verranno svelati i nomi dei 5 vincitori e i 3 destinatari della menzione speciale, la Segreteria ha deciso di organizzarla nel Teatro di Bacchereto, sede storica del Premio, giunto ormai alla sua tredicesima edizione e ora ripartito dopo decenni di stop.

Questo l’elenco Rosa dei 28 finalisti selezionati dalla giuria e relative opere che saranno pubblicate nell’Antologia:

ALBARANO MAURIZIO - Tu, uomo bruto…

ANDRIOLO DAMIANO - Grigio è il mattino

BANCI LORA – Clochard

BONVENTRE SAMUELE - Il migrante

BUSCIONI PIERO - Per giungere al passo che travalica

CASADEI MONIA - La mia sponda è nel tufo

CIMINO GIUSEPPE - Quello scorcio esistenziale

FABIANO GIANNI - Forse l'amore

GALLACE ROSA - Dove vanno a finire i ricordi

GREGGIO SANDRA – Vuoto

GRIECO SALVATORE - Quete aura del mattino

INFANTE MARIA TERESA - Intra moenia 2020

LICATA MARIAGABRIELLA - Scalino basso

LO MORO VIOLA – Ghiandaia

MADEDDU ALESSANDRO - Usate i punti di una cucitrice

MARCONI ROBERTO - Ho appreso l'arte della sepoltura

MATERA ROSITA - Terra di marzo

MODESTO IACOPO – Risalendo

MONTINI LAURA - È passata la morte

OLUSEUN ISINGBADEBO - A Giuseppe Panella

PALAZZO LUIGI - C'è una bacheca al Bar Samarcanda

PICCIRILLO LORENZO - Qui...

PUNTILLO DONATO ANTONIO - La mia promessa

RECALCATI CLAUDIO - Dietro l'angolo osservavi

SCARAMOZZINO FRANCESCO - Poi non resta niente

SCRETI VINCENZO - Tutto rimase sepolto

SEGONI CARLOTTA – Carmignano

VENTURINI GLORIA – Transuranico

Ecco i 20 nominativi dei poeti selezionati Speciali le cui opere qui indicate entreranno anch’esse nell’Antologia:

BATISTI SYLVA - Mi basta un paese

CAPECCHI LUCIANO ALESSANDRO - Inno alla vita

CARRAROLI MARIAGRAZIA – Viaggio

CERICA MONICA - Il volo delle pagine

CONSOLI CARMELO - Una sera d'inverno

CUMINATTO CHIARA – Insonnia

FRATONI EMANUELA – L'acrobata

GAMBI PAOLO - Ti amo

GIUSTI ELENA – Fantasie

GRAMIGNA ANTONELLA - La luna, la luce

MACARIO MAURO – Trucco

MONARI TIZIANA - La rosa dei venti

PAVIA LEONARDO - Vento antico

PERESSINI STEFANO - E non c’è geometria

ROSSI SAHARA - «… dove un giorno potrò ritrovarti»

SERAFINI LIA - Stelle filanti

ULIANA PIER FRANCO - Commediola profana

VETROMILE GIUSEPPE - Ospitatemi su questa terrazza

VICARETTI UMBERTO - Clochard senza canzoni

ZERBINI BEATRICE - I cani degli altri ed io ci guardiamo

