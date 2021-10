Sorpresi a rubare, aggrediscono una donna: paura in un circolo a Viareggio

Terrore in un circolo culturale nel quartiere Varignano, a Viareggio, dove la scorsa notte una donna ha sorpreso dei ladri a rubare e questi, per fuggire, l’hanno colpita al volto.

A causa delle ferite, la donna - che gestisce il circolo insieme ad altre persone - è stata in un primo momento trasportata all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore e poi trasferita a quello pisano di Cisanello per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.

Dalle ricostruzioni effettuate dai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i malviventi, i ladri avrebbero forzato la porta d’ingresso ma i rumori hanno richiamato l'attenzione dell’aggredita. Dopo essere stati scoperti, i criminali hanno colpito la donna e si sono dati alla fuga, non prima però di aver preso qualche decina di euro dal registratore di cassa e un telefono cellulare.