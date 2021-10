Tenta di sotterrare la cocaina nel parco dell’Argingrosso, fermato un 23enne

Nel pomeriggio di ieri, in via delle Isole all’interno del Parco dell’Argingrosso, i carabinieri hanno tratto in arresto un 23enne marocchino, senza fissa dimora, poiché trovato in possesso di due involucri contenenti dodici dosi di stupefacente del tipo cocaina per un totale di circa 7 grammi. L'uomo è stato fermato mentre tentava di sotterrare la droga sotto un cespuglio, a ridosso della recinzione che delimita il giardino dalla sede stradale.

L'uomo aveva ricevuto gli involucri da un magrebino che però è riuscito a fuggire via. Espletate le formalità di rito, l’arrestato veniva trattenuto nella camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo.