Uffizi diffusi alla Villa Ambrogiana, Montelupo Nel Cuore: "A che punto è il progetto?"

Nel mese di Gennaio scorso ci fu una visita alla Villa Medicea Ambrogiana con invito anche ai consiglieri comunali , del Presidente della regione Toscana Giani e del Direttore della Galleria degli Uffizi Schmidt .

In quella circostanza il Direttore illustrò compiutamente come a suo avviso la Villa Medicea potesse essere un sito da utilizzare per inserirlo nel progetto Uffizi Diffusi , che prevede la delocalizzazione da Firenze di varie opere d’arte non visibili al pubblico e allocate negli scantinati della Galleria peraltro ben conservati .

Il Direttore , memore anche delle origini della Villa , ipotizzò anche quali potessero essere i dipinti da collocare.

Successivamente , dopo una massiccia attenzione mediatica pressochè quotidiana si è avuto un raffreddamento , e ci consta che il Presidente Giani, il Direttore Schmidt e il Sindaco di Montelupo Masetti abbiano scritto al Ministro per invitarlo a Montelupo e caldeggiare il buon esito dell’ipotesi avanzata.

Nell’esercizio del nostro ruolo istituzionale e premettendo il favore per una destinazione d’uso anche parziale della Villa ( sebbene dalle parole di Schmidt trapelassero disegni anche più ambiziosi dell’intero immobile ) inserita in un circuito museale collegato alla Galleria degli Uffizi , abbiamo presentato al Sindaco di Montelupo un’interpellanza che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale per sapere quali siano le attuali prospettive dell’iniziativa , in particolare per verificare se ed in che termini ci sia stato riscontro da parte del Ministro e come viene valutato da parte dei funzionari ministeriali preposti il progetto Uffizi Diffusi

Gruppo consiliare “ MONTELUPO NEL CUORE -CENTRO DESTRA PER MONTELUPO

Consigliere Daniele Bagnai