Via Masaccio e viale Don Minzoni nel caos: la Lega insorge a Firenze

Nessuna tregua per gli automobilisti costretti a passare in zona Piazza della Libertà.

Dopo i lavori bloccati per la tramvia, stavolta è il turno di via Masaccio e viale Don Minzoni che, causa nuovo assetto viario di Piazza della Libertà, vedono le carreggiate ristrette e marciapiedi da rifare.

“La gestione del traffico firmata Amministrazione Nardella – dichiarano Giovanni Galli, Consigliere Regionale della Lega e il Capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale Federico Bussolin – inizia ad essere insostenibile per i fiorentini che per attraversare una parte della città ci mettono ore”.

“Non si possono – continuano – progettare interventi così impattanti tutti insieme, il traffico cittadino non può che collassare anche nelle aree circostanti fino ad arrivare in Viale Volta”.

“Presenteremo una interrogazione – conclude Bussolin – per comprendere se e quale progettazione è stata fatta sull’area”.

Dello stesso avviso è Manfredi Ruggiero, Capogruppo della Lega al Quartiere 2: “L’area Masaccio-Viale Don Minzoni è da mesi oggetto di interventi sulla viabilità che, messi insieme a quelli previsti per la linea tranviaria, hanno provocato il congelamento del traffico dell’intera area. Lavoreremo in sinergia con il Comune nel Consiglio di Quartiere 2 per trovare una soluzione immediata a questi disagi”.

Fonte: Ufficio Stampa