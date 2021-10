Consiglio comunale Empoli, encomio ad Astro e altre mozioni

Il Consiglio Comunale di Empoli torna a riunirsi martedì 26 ottobre 2021, a partire dalle 18.30 con prosecuzione alle 21. L’assemblea consiliare si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, presieduta da Alessio Mantellassi.

La seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook.

Tutti i membri dell’assemblea consiliare, sindaco, assessori, presidente del Consiglio Comunale e consiglieri comunali dovranno esibire la certificazione verde al personale incaricato.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli su assegnazione case popolari a persone con disabilità, nuclei familiari con persone disabili o a ridotta mobilità.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a rissa via S.Lavagnini del 10 settembre, spaccio in piazzetta Madonna della Quiete, accampamento e auto danneggiate in centro storico e via Fabiani.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a disabilità e digitale: stato di accessibilità di siti web e applicazioni mobili istituzionali.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a disabilità e gestione spazi piscina.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativa a liste di attesa dell'azienda sanitaria toscana centro e impatto per i cittadini empolesi.

7.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativa a accessibilità piscina comunale e prospettive per le persone con disabilità.

8.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativa a interventi per grave marginalità adulta.

9.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativa a progetti PNRR-Regione.

10.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli relativa a tamponi rapidi dalle ore 7:00 del lunedì mattina, domenica e festivi per i lavoratori nel Comune di Empoli.

11.Conferimento encomio solenne alla associazione A.S.T.R.O. onlus.

12.Proroga convenzione per la gestione in forma associata del Giudice di Pace di Empoli.

13.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2021. Approvazione.

14.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2021. Approvazione.

15.Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli, relativa a solidarietà al popolo afghano e impegno per l'accoglienza.

16.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativo a normative riguardanti gli operatori del proprio ingegno.

17.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativo a cambiare il carcere.

18.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a realizzazione Bike Repair Station per biciclette sul territorio comunale.

19.Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli relativa a: richiesta di scioglimento di associazioni e gruppi di matrice fascista.

20.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a realizzazione della raccolta differenziata di prodotti assorbenti per la persona - assorbenti da donna.

21.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli relativa a condanna di ogni totalitarismo e promozione giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari ogni 23 agosto.

22.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli relativa a messa in sicurezza e manutenzione straordinaria via Ponzano per san donato (Ponzano-Villanova) e aumento contributi per strade vicinali pubbliche.

