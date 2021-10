Discarica a cielo aperto sui colli di Vinci, denunciata una donna

Una vera e propria discarica con rifiuti di tutti i tipi, da materassi a mobili rotti fino a apparecchi elettronici come tv, computer, aspirapolveri. Si trova in via San Pantaleo tra le colline di Vinci ed è stata trovata dai carabinieri forestali di Empoli. Nel mucchio dei rifiuti sono stati trovati anche pneumatici, bombole del gas e carcasse di auto con ancora motore e batterie a rischio sversamento.

La titolare del terreno ha giustificato la presenza di questi rifiuti dicendo che alcuni derivavano da lavori edili propri e le carcasse delle auto erano di proprietà della sua famiglia.

L'area di 1.800 mq è stata sequestrata e la donna è stata denunciata per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi.