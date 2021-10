Delusi dalla Lega creano il gruppo Insieme CambiAmo Ponsacco

Non è stata per noi una decisione facile o presa a cuor leggero ma di certo la decisione è maturata dopo un vivido confronto con i militanti e simpatizzanti del Gruppo Lega Ponsacco, non è stata dunque un colpo di mano dei consiglieri eletti, ma il risultato di

quella sana dialettica interna che, se quasi assente nel partito, è un marchio distintivo del nostro gruppo sul territorio.

Non vorrei che fossimo fraintesi: ben sappiamo che la politica è fatta di compromessi, ma una cosa è il compromesso, altra cosa è la totale ambiguità e il repentino cambio di prospettiva finalizzato alla disperata rincorsa del consenso ‘del giorno dopo’.

Per quel che ci concerne: non siamo noi ad aver (passatemi il termine piuttosto forte) ‘tradito’ le nostre idee o il nostro elettorato, semmai è il partito stesso che ha iniziato ad intraprendere un binario che ci allontanava dalle idee condivise e da quello spirito grazie al quale avevamo al tempo deciso di farne parte.

Momentaneamente, passaggio procedurale necessario, siamo confluiti nel c.d. gruppo misto, ovvero, come succede in tutte le istituzioni rappresentative, il gruppo in cui confluiscono coloro che non appartengono più ad un partito o ad un simbolo sotto il quale sono stati eletti.

Abbiamo deciso di portare avanti la nostra proposta politica anche fuori dal partito e per questo a breve costituiremo un gruppo autonomo denominato “Insieme cambiAmo Ponsacco” , il simbolo del quale è riportato qui in calce, che ci permetterà

di sostenere quelle idee concrete proposte ai cittadini per la città di Ponsacco, così come appunto promesso ai nostri elettori.

La cosa che voglio chiarire a nome mio e del gruppo che mi fregio di rappresentare è che, a differenza di quello che alcune ‘male lingue’, più inclini al pettegolezzo che al serio confronto politico, hanno già ventilato, il nostro gruppo ‘non è sul mercato’, ovvero non abbiamo lasciato un partito per confluire in un altro per convenienza, come già detto la politica per noi è una passione e non una professione, semmai è l’esatto contrario.

Da questo costituendo gruppo nascerà una lista civica che aprirà le proprie porte a tutti i cittadini ‘di buona volontà’, di destra e di sinistra (semmai queste categorie significhino ancora qualcosa in questa politica post-ideologica), a tutti quelli che condivideranno con noi una nuova visione della nostra amata Ponsacco, a tutti coloro che desidereranno contribuire a cambiare insieme Ponsacco, a tutti coloro che come noi credono che le potenzialità del nostro Paese non siano valorizzate come meriterebbero. In breve: a

tutti coloro che amano Ponsacco e desiderano contribuire al suo benessere e al suo sviluppo.

Pericle Tecce, Insieme Cambiamo Ponsacco