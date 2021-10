Nuova RSA a Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "I curriculum arrivano al sindaco. Situazione bizzarra"

Castelfiorentino si conferma la terra dei proclami, abbiamo già la Società che gestirà i servizi della RSA più grande dell’Empolese Valdelsa prima che sia stata “poggiata la prima pietra”. Una struttura che sarà attiva non prima dei prossimi tre anni.

Ma quello che è veramente imbarazzante oltre ogni dignità amministrativa è che proprio il Sindaco sia delegato a ricevere le offerte per l’assunzione del personale dirittamente sulla sua posta elettronica istituzionale, in pratica si improvvisa una sorta di ufficio di collocamento gestito da un’ente pubblico per un investimento privato anni prima che la struttura sia pronta.

Oltre i sospetti di incompatibilità che approfondiremo, rimane da capire con quale competenza, ovviamente di merito professionale, il Sindaco intenda procedere alla selezione garantendo la necessaria imparzialità perché se di selezione non si tratta non è comprensibile quale sia il ruolo che il Sindaco assume in questa operazione.

Anche presupponendo, a seguito di questa bizzarra situazione, che siano gli uffici pubblici a gestire le richieste di lavoro si potrebbe ravvedere un costo indiretto per l’utenza che già con notevole ritardo riesce ad accedere agli uffici per il disbrigo anche delle più elementari operazioni come il rilascio della carta di identità.

È un argomento che seguiremo e approfondiremo ma mi è estremamente difficile comprendere come il Sindaco sia interessato a seguire i curriculum di una RSA che ancora non c’è, sui quali mi auguro sia garantita la doverosa privacy, invece di occuparsi più assiduamente dell’indiscutibile degrado del paese che cerca di minimizzare oltre ogni ragionevole evidenza.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo