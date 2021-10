L’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha approvato il verbale in cui si dà conto dell’esito della manifestazione d’interesse indetta per l’installazione di colonne di ricarica elettrica dei veicoli sul territorio comunale. In base alle offerte pervenute, Estra Energie e On Electric Charge Mobility hanno ottenuto la possibilità di localizzare le proprie postazioni di ricarica a Montespertoli, cosa che avverrà nel corso del 2022 sulla base dei tempi di richiesta delle autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico e sulla base dei tempi di attivazione di fornitura dell’energia.

Estra Energie, in particolare, ha richiesto di installare le proprie colonnine in piazzale Caduti nei Lager, in via Taddeini e presso la zona sportiva comunale di Molino del Ponte. Si tratta, in totale, di 6 postazioni di ricarica che forniscono energia elettrica a 22 kWh completamente proveniente da fonti rinnovabili e su cui l’azienda garantisce un servizio di segnalazione guasti e assistenza attivo 24/24. La fornitura sarà gratuita per gli utenti nei primi sei mesi dalla data di inaugurazione e il sistema sarà integrato con le applicazioni di mappatura e geolocalizzazione più utilizzate, come Google Maps.

On Electric Charge Mobility, invece, installerà le proprie postazioni a San Quirico (via della Chiesa), Martignana (via della Torraccia) e Anselmo (piazza Cassarà). In questo caso, l’azienda garantisce dal 50 al 70% di copertura da fonti rinnovabili, sempre con tecnologia a 22 kWh. Il servizio di manutenzione e assistenza è attiva 24/24 e le modalità di erogazione gratuita agli utenti saranno individuate per 10 giorni all’anno.

In questo modo il capoluogo di Montespertoli e alcune delle frazioni più popolose del territorio saranno dotate di postazioni di ricarica, in modo da garantire il più possibile l’accesso a servizi di mobilità sostenibile da parte della cittadinanza.

“A Montespertoli siamo convinti che la sfida per il clima e per la sostenibilità ambientale sia la sfida di questo millennio. Per questa ragione vogliamo dare il nostro contributo, anche attraverso questo atteso sistema di postazioni di ricarica elettrica per i veicoli. In questo modo forniamo un incentivo alla conversione ambientale dei mezzi di trasporto privati e facciamo sì che anche territori lontani dai grandi centri, come il nostro, possano far parte di questa rete di realtà locali che si stanno impegnando sempre di più per la mobilità sostenibile. Abbiamo deciso di prevedere postazioni anche nelle frazioni (e non solo nel capoluogo) proprio per questo motivo. Si tratta di una bella rivoluzione per Montespertoli e sono certo che anche il turismo ne trarrà grande beneficio” commenta il Vicesindaco con delega all’Ambiente, Marco Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa