Controllo dell'udito, visite gratuite per un mese alla Misericordia di Empoli

Sentire bene vuol dire vivere meglio: per questo la Misericordia di Empoli organizza a novembre il “Mese del controllo dell’udito”, con test gratuiti svolti dai tecnici di SentoSubito e di Amplifon negli Ambulatori dell’Arciconfraternita ad Empoli e negli Studi medici specialistici dell’associazione a Sovigliana.

Grazie alla campagna di screening, con più giorni ed orari di visita prenotabili, i cittadini avranno la possibilità di effettuare approfonditi esami audiometrici e verificare lo stato di salute del proprio udito. Un controllo non invasivo, semplice e gratuito per intercettare subito eventuali problemi uditivi che sembrano essere sempre più frequenti negli italiani.

Secondo una ricerca Censis, l’ipoacusia, ossia la perdita parziale del senso dell'udito, è in aumento soprattutto nella fascia d’età 46-60 anni e tra gli over 80. Meglio non sottovalutare il problema, perché il peggioramento dell’udito, se non trattato, condiziona la qualità stessa della vita: i disturbi uditivi sono infatti correlati a una maggiore tendenza all’isolamento, alla solitudine e alla depressione.

Eseguire un controllo dell’udito, ed adottare un corretto approccio terapeutico, consente di ridurre gli effetti negativi, migliorando non solo la capacità di comunicare, ma anche il proprio senso di sicurezza, le relazioni familiari, la vita sociale nel suo complesso, le relazioni professionali, acquisendo più fiducia in sé stessi ed autonomia.

Obiettivo della campagna della Misericordia è aiutare i cittadini a verificare la propria capacità uditiva e individuare con i tecnici la soluzione migliore per risolvere eventuali disturbi.

Le visite, che si terranno nel pieno rispetto delle normative in vigore anti-Covid, saranno effettuate con gli operatori di SentoSubito lunedì 8, 15, 22 e 29 novembre, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso gli Ambulatori medici specialistici della Misericordia in Via Cavour 43/b a Empoli (tel. 0571-534915); Amplifon visiterà i pazienti venerdì 5, 12, 19 e 26 novembre, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso gli Studi medici specialistici dell’Arciconfraternita in Via Dante Alighieri 14 a Sovigliana (tel. 0571-902591).

I controlli dell’udito saranno effettuati su appuntamento; per prenotare occorre contattare la sede prescelta per la visita facendo riferimento all’iniziativa.

Fonte: Misericordia di Empoli