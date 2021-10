Convocato il Consiglio comunale a Montespertoli, al centro la pianificazione territoriale

Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato per il giorno giovedì 28 ottobre, alle ore 21.00, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed a seguire in seduta ordinaria.

La seduta si svolgerà presso la Sala Polifunzionale del Centro per la Cultura del Vino e della Vite “I Lecci” ed è aperta al pubblico.

Alle ore 21.00, per commemorare il centenario del Milite ignoto, la cui salma fu inumata all'Altare della Patria nel 1921, sarà conferita la cittadinanza onoraria allo stesso ed a seguire si svolgerà la seduta ordinaria del consiglio comunale con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 29 settembre 2021;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000;

4. Interpellanza presentata dalla consigliera Sergi del Gruppo Misto, ad oggetto “Piazza del Popolo ed i suoi lecci”;

5. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli, ad oggetto “Sostegno alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro e discioglimento di Forza Nuova";

6. Adesione all’Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Valdelsa;

7. Proroga convenzione gestione associata Ufficio del Giudice di Pace;

8. Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000;

9. Variante generale al piano strutturale comunale per la conformazione al piano paesaggistico regionale ai sensi dell’art.21 della disciplina del Pit/Ppr – adozione;

10. Piano Operativo Comunale – Avvio di procedimento ai sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014 e contestuale avvio di procedimento di valutazione ambientale strategica (v.a.s.) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e procedimento di conformazione al piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 21 della disciplina del Pit/Ppr;

11. Piano di recupero aree specialistiche per attività sportive o tempo libero as-s n. 15 (e) Centro Ippico Pian di Pesa (da prg ex u.o. n.1) – Approvazione.

Si informa che per accedere alla struttura sarà necessario presentare il certificato verde.

Fonte: Comune di Montespertoli