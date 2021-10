Esplosione alle Poste di Montespertoli, il sindaco: "Pensiamo a un ufficio mobile temporaneo"

"A seguito del furto con danneggiamento occorso all'Ufficio Postale di Montespertoli nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 ottobre l'ufficio stesso sarà chiuso probabilmente per diverse settimane e Poste Italiane ad oggi non sa indicare una tempistica per il ripristino della piena funzionalità".

Con questo problema sta avendo a che fare la cittadinanza del centro di Montespertoli, nelle parole del sindaco Alessio Mugnaini in un post su Facebook. La soluzione viene affidata a un'ipotesi avanzata sempre a favore dei cittadini: "Visto che è necessario continuare a erogare un servizio di prossimità fondamentale per cittadini e imprese del territorio ho dato a Poste la disponibilità del Comune ad utilizzare alcuni stalli di sosta davanti il loro ufficio per costituire un ufficio mobile temporaneo attraverso un furgone o dei container".

Nel frattempo "siamo in attesa che Poste ci comunichi quando è possibile attivare questo servizio, fino a quel momento l'Ufficio Postale di riferimento (soprattutto per le imprese) è quello di San Casciano Val di Pesa insieme a quelli di Montagnana e San Pancrazio per i quali ho chiesto un potenziamento. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione".