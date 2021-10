Falsifica la targa della moto per non pagare le multe, denunciato

Nelle ultime settimane gli erano arrivate multe, di importo elevato, a carico del proprio motoveicolo non solo a Firenze ma anche da città come Rosignano Marittimo e Castiglione della Pescaia dove il proprietario non era stato.

Così l’uomo, insospettito, ha sporto querela contro ignoti presso gli uffici della Polizia municipale.

Le indagini condotte dagli agenti del Reparto Anticrimine di Firenze, hanno portato ieri sera al sequestro di un motoveicolo, ritrovato parcheggiato in via Rattazzi, che aveva una targa contraffatta con una saldatura in rilievo tale da far apparire, all’occhio degli apparecchi rilevatori di infrazioni, la targa del cittadino oggetto delle sanzioni.

Il proprietario del mezzo è stato denunciato per falsificazione della targa e truffa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa