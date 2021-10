Fiabe in jazz Hansel e Gretel, tornano gli eventi al Minimal Teatro

Al Minimal Teatro di Empoli è tempo di spettacoli per bambini.

Al via domenica 31 ottobre la rassegna DireFareTeatrare, dedicata ai bambini e alle famiglie, che è realizzata dal Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Le compagnie selezionate sono fra le più affermate del panorama teatrale italiano e producono progetti significativi per il teatro per le nuove generazioni.

Si comincia domenica prossima con Fiabe in jazz-Hansel e Gretel il format teatral-musicale per bambini e adulti di e con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e Marco Natalucci, produzione Teatro popolare d’arte.

Fiabe in jazz è un gioco di immagini, suoni e parole che ha già conquistato migliaia di spettatori piccoli e grandi con un format originale brillante, comico, imprevedibile, è un caleidoscopio della fantasia manovrato dal pubblico, è spostare l’accento sull’importanza della creatività come mezzo che va oltre ogni imprevisto. Età consigliata dai 6 anni.

Il programma di DireFareTeatrare prosegue domenica 7 novembre con La regina delle nevi di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale con Alice Bachi, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Si prosegue domenica 14 novembre L’accento sulla A favole e filastrocche di Gianni Rodari, produzione di Matuta Teatro; domenica 21 novembre in scena Ravanellina di e con Eleonora Angioletti, produzione Nata Teatro; domenica 28 novembre L’incantesimo degli gnomi con Enzo Cozzolino, produzione Teatro Glug/Giallo Mare Minimal Teatro, infine domenica 5 dicembre Le avventure di Pesce Gaetano di e con Vania Pucci, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli avranno sempre due repliche alle 15.00 e alle 17.30. Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 4.50 euro.

Per tutti gli spettacoli è consigliato l’acquisto in prevendita senza costi aggiuntivi, in modo da ridurre al minimo code e assembramenti e agevolare il tracciamento degli spettatori secondo le normative vigenti.

Si possono comprare i biglietti presso la sede Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese,10 a Empoli) dal lunedì al venerdì in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

Per prenotazioni scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Per informazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o all’ufficio cultura del comune di Empoli 0571757723 o scrivere a info@giallomare.it.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro