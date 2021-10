"Ilaria e Mattia presentano" i racconti del terrore: voce e piano al Teatro di Vinci

Nuovo appuntamento con le letture sceniche accompagnate da musica dal vivo dell'Associazione Culturale "Ilaria e Mattia presentano". Nel weekend di Halloween (30-31 ottobre) il Teatro di Vinci diventerà lo scenario de "I racconti del terrore". Mattia Fornabaio, come voce narrante, e Ilaria Posarelli, al pianoforte classico, guideranno il pubblico in un'incursione nella mente oscura e perversa dello scrittore Edgar Allan Poe, autore dell'opera datata 1845 "Tales of terror", "Racconti del terrore".

Attraverso tre dei più terrificanti racconti dello scrittore americano, che indagano le piaghe più nascoste e gli incubi dell’uomo, gli spettatori affronteranno un viaggio affascinante nei meandri del teatro e del mistero. La narrazione sarà accompagnata da una suggestiva musica eseguita dal vivo al pianoforte, che ci porterà dentro l’atmosfera enigmatica e oscura dei racconti di Edgar Allan Poe.

Due le date fissate nel calendario del Teatro di Vinci: la prima de "I racconti del terrore" si terrà sabato 30 ottobre alle ore 21, mentre la replica andrà in scena domenica 31 ottobre alle ore 17. Viste le limitazioni Covid per la vendita dei biglietti d'ingresso, la prenotazione dei posti è obbligatoria e può essere fatta chiamando i numeri 329.857477 (anche tramite WhatsApp) oppure 0571.933285, ma anche scrivendo alle email ilariaemattiapresentano@gmail.com o ufficioturistico@comune.vinci.fi.it. L'accesso al Teatro sarà consentito nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore. Questi i prezzi dei biglietti: intero €12, ridotto (under 25, over 65, residenti nel Comune di Vinci) €10.

"La nostra passione per la letteratura classica ci ha spinto a scegliere Edgar Alan Poe per questo nuovo spettacolo - spiegano Mattia Fornabaio e Ilaria Posarelli -. Crediamo di aver creato un'esperienza di teatro e musica davvero particolare. Nella lettura dei testi, ci siamo lasciati trasportare e suggestionare dalle parole per poi scegliere delle musiche che gli stessi testi ci hanno suggerito. Improvvisazione e sperimentazione sono le due parole chiave per la creazione di questa rielaborazione che vuole mettere in risalto l’aspetto onirico, psicologico e drammaticamente inquietante dei testi di Edgar Allan Poe, con l'obiettivo di diffondere arte a tutto tondo, cercando di coinvolgere soprattutto i più giovani. Per rinnovare l’interesse del pubblico verso i testi classici, abbiamo deciso di dedicarci anche alla riscoperta e rielaborazione di opere come "Racconti del terrore", portandola in scena nella nostra personale ed unica versione, attraverso la forma teatrale-musicale, che può essere una risorsa e una strada più avvincente e accattivante per appassionare".

L'Associazione Culturale "Ilaria e Mattia presentano"

L'Associazione Culturale "Ilaria e Mattia presentano" nasce nel 2017 dall'unione di una pianista classica, Ilaria Posarelli, e di un attore di teatro, Mattia Fornabaio. Un progetto speciale, con l'obiettivo di diffondere arte e cultura attraverso una serie di spettacoli, nei quali musica e teatro diventano sinergici. Durante questi quattro anni, Ilaria e Mattia hanno stretto collaborazioni con artisti del territorio toscano come gli attori Remo Masini e Andrea Kaemmerle, hanno realizzato spettacoli insieme a musicisti internazionali come Ramon Jaffé, Patrizia Bettotti (Orchestra della Toscana), Massimo Naccarato (Maggio Musicale Fiorentino) ed hanno portato sul palco anche giovani talenti - attori, registi e musicisti - del territorio fiorentino.

Le iniziative proseguono in nuove cornici, in una continua ricerca di idee, iniziative e collaborazioni artistiche. Dopo l'esperienza a Firenze, presso il Teatro L’Affratellamento, e dopo il successo riscontrato, l’Associazione ha deciso nel 2021 di spostare la sua attività nel territorio dell’Empolese ed ha stretto una nuova collaborazione con il Teatro di Vinci, ottenendo il patrocinio del Comune.

La biografia di Ilaria Posarelli

Ilaria Posarelli, classe 1987, si diploma brillantemente in pianoforte nel 2009 con il massimo dei voti e la lode. Ha studiato alla Scuola di Musica di Fiesole, all’Accademia di musica di Pinerolo, all’Internationale Klavierakademie in Germania, e si è esibita in importanti Festival musicali sia in Italia che all’estero: ha suonato in Europa (Middelburg, Monaco, Schloss Ribbeck, Murrhardt), Giappone (Tokyo, Takayama City), Messico (Toluca, Città del Messico) e in numerosi teatri in Italia (Teatro Goldoni – Livorno, Palazzo Tursi – Genova, Isola D’Elba, Teatro Cantiere Florida, Pianoechoes – Alessandria, TerredArezzoMusicFestival) sia come solista che con gruppi da camera ed orchestre nazionali. Nel 2016 ha inciso un disco come solista con musiche di Rossini con l’etichetta discografica classica "Movimento Classical" e per "Amadeus". E' fondatrice e direttrice artistica fino al 2020 di “Italian Opera in Siena”, stagione concertistica affermata ed attiva dal 2013, e dal 2017 dirige e coordina la stagione di Musica e Teatro "Ilaria e Mattia Presentano" in teatri a Firenze e a Vinci.

La biografia di Mattia Fornabaio

Nato a Firenze nel 1991, da sempre appassionato di cinema e recitazione, studia in varie scuole di teatro tra cui l’Accademia Teatrale di Firenze diretta da Pietro Bartolini, dove si diploma in recitazione. Frequenta laboratori di perfezionamento presso il Teatro della Pergola, il Teatro di Cestello e la Scuola di Cinema Immagina, facendo così della sua passione la sua professione, recitando in numerose compagnie in Toscana. Attore teatrale e mimo del teatro Comunale del Maggio Musicale Fiorentino si dedica anche al cinema, prendendo parte a vari cortometraggi indipendenti. Lavora principalmente nel territorio fiorentino come insegnante di teatro per adulti e per bambini, e nelle scuole del Comune di Firenze e di Empoli come educatore con progetti di integrazione a tema teatrale. Si occupa inoltre dell’organizzazione di eventi di teatro e musica dove spesso è protagonista come attore. Nel 2017 fonda l’associazione culturale "Ilaria e Mattia presentano" e da allora, insieme alla pianista classica Ilaria Posarelli, realizza spettacoli teatrali per adulti e per bambini.

Fonte: Associazione Culturale "Ilaria e Mattia presentano" - Ufficio stampa