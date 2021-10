La Casa degli angeli di San Casciano si riqualifica, ancora contro il disagio

Una struttura in legno, calda, avvolgente e rispettosa dell’ambiente, dal design elegante e contemporaneo, composta da sala polivalente, bagni e servizi, cucina, salottino e tre camere.

L’Associazione Cinque Pani e due Pesci amplia e riqualifica gli ambienti della propria sede in via Volterrana per migliorare la propria attività. E’ stata inaugurata ieri pomeriggio nell’area di campagna avvolta dalle colline di Chiesanuova, la “Casa degli Angeli”, il nuovo spazio dove l'associazione svolgerà le attività socio educative e potrà offrire anche percorsi di residenzialità alle famiglie che lo richiederanno.

"Il disagio si previene e si contrasta con la rete di collaborazioni tra associazioni locali e amministrazione comunale – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - uno degli esempi più virtuosi nel nostro territorio è dato dall’attività volontaria dell’associazione “Cinque pani e due pesci” che interviene in una delle problematiche attuali di maggior rilievo, la gestione della povertà educativa da parte di famiglie in condizioni di fragilità sociale, psicologica ed economica".

L'associazione, convenzionata con il Comune di San Casciano, ha lo scopo di promuovere lo studio, l'animazione e le attività di volontariato per l'accoglienza di persone in difficoltà, minori, anziani, disabili, in ambienti di tipo familiare.

Il sostegno alle famiglie si realizza attraverso l'attività di prevenzione, aiuto e accoglienza, ispirata dai principi della fede cristiana. L’associazione sperimenta forme innovative di sostegno all’emarginazione e al disagio sociale, intervenendo in particolare nelle aree minori e handicap. I volontari condividono momenti di formazione e di vita comune, sviluppando una rete di solidarietà a sostegno dell'attività associativa.

“Cinque pani e due pesci" svolge la propria attività nelle singole famiglie, tramite l'affidamento di minori e disabili e il sostegno a famiglie in difficoltà e comunitariamente dalle famiglie e da volontari.

L'associazione organizza nel periodo estivo vacanze in varie località cui partecipano alcune famiglie e gli ospiti. Da ottobre a maggio le attività si svolgono il fine settimana con il sostegno allo studio, giornate di festa e nella settimana con accoglienze part-time.

"L’esperienza di accoglienza nasce nel 1988 e porta nel 1991 alla costituzione dell'associazione - spiegano i volontari – l'attività si rivolge a differenti aree del disagio sociale tra cui i minori, sostenuti attraverso l’affidamento residenziale, la formazione di gruppi il sabato per il sostegno scolastico e l'animazione, i soggiorni estivi; l'altra area è quella dei disabili che supportiamo con l'affidamento residenziale, i gruppi del sabato per il sostegno alla vita indipendente, i soggiorni estivi, la terza sezione è relativa alle famiglie in difficoltà, in questo caso interveniamo con l'accoglienza residenziale, gli incontri periodici di sostegno, la consegna di generi alimentari".

L'associazione, presieduta da Carlo Cecchi, ha sede in via Volterrana a San Casciano.

Info: 055 827435.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino