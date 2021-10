Ognissanti e 2 novembre, ampliato orario di apertura a Certaldo

In vista delle imminenti festività di Ognissanti e della commemorazione di tutti i defunti, in programma rispettivamente il primo e il 2 novembre 2021, il Comune di Certaldo fa sapere che i cimiteri comunali, fino a martedì 2 novembre 2021, saranno aperti al pubblico tutti i giorni, con orario continuato dalle 9 del mattino fino alle 17.

I cimiteri interessati dal temporaneo ampliamento dell'orario di apertura sono sia il cimitero comunale principale, del centro urbano, situato in via Beata Giulia, dove alle ore 10 di martedì 2 novembre si terrà la Santa Messa, sia i cimiteri comunali delle frazioni e di campagna, situati nelle località di Fiano, San Donnino, San Lazzaro, San Gaudenzio e Nebbiano.

A partire da oggi, martedì 26 ottobre, e fino a martedì 2 novembre 2021, saranno implementate anche le corse del servizio di trasporto pubblico locale per agevolare il raggiungimento del cimitero comunale di via Beata Giulia: sono previste corse per e da il camposanto anche nei giorni di mercoledì 27 ottobre e venerdì 29 ottobre, con orario corse uguale a quello del martedì (stessi orari che sono esposti alle fermate), e di domenica 31 ottobre e lunedì primo novembre con orario corse uguale a quello del sabato (stessi orari che sono esposti alle fermate). Martedì 2 novembre, sarà osservato il consueto orario.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa