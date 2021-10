Ruota panoramica a Firenze, atteso il bando alla Fortezza

La ruota panoramica a Firenze si farà, in una location diversa da quelle ipotizzate fin dall'inizio. Non alle Cascine, né a piazzale Michelangelo, ma nei giardini della Fortezza da Basso.

L'ok arriva dalla giunta comunale di Palazzo Vecchio, con l'intesa raggiunta tra gli uffici comunali e della Soprintendenza.

Uscirà a stretto giro un bando per il cui progetto ci sarà una valutazione da parte di questi due enti.

Non è noto l'impatto visivo e ambientale della Ruota panoramica a Firenze, ma come per le prime voci ci saranno polemiche in arrivo, specialmente dall'opposizione.