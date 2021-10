"Un girotondo di note", concerto per i bimbi di Pediatria nel Duomo di Siena

“Un girotondo di note” a sostegno dell’Associazione “Insieme per i Bambini onlus”, a cura dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Nella suggestiva Cattedrale del Duomo di Siena sabato 30 ottobre alle 21, a seguito della riflessione liturgica dell’Arcivescovo Cardinale Augusto Paolo Lojudice, il concerto di solo piano del Maestro Ludovico Troncanetti, giovane musicista senese.

L’Associazione “Insieme per i Bambini onlus”, il cui presidente è il professor Salvatore Grosso, direttore UOC Pediatria del dipartimento della donna e dei bambini, opera primariamente nei confronti dei bambini che afferiscono presso il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e secondariamente presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, al di fuori del Dipartimento Materno infantile. Tra le principali attività sostenere le attività indirizzate a ridurre il disagio del ricovero del bambino in ospedale, migliorare il comfort del bambino ricoverato e della sua famiglia e collaborare con le associazioni di volontariato e con le strutture scolastiche per fini di gioco, ricreazione e formazione.

Ludovico Troncanetti

La musica. Programma del concerto: L.van Beethoven sonata n.12 op.26 - F. Liszt Grosses Konzertsolo - A. Rubinstein sonata n.4 op.100. Ludovico Troncanetti, nato a Siena nel maggio 1991, si diploma al Conservatorio di Milano, dove studia anche composizione con il Maestro Gianni Possio. Come solista ha suonato in varie importanti realtà concertistiche sia in Italia che soprattutto all’estero (Germania, Spagna, Inghilterra, Bulgaria, Portogallo, Russia, India etc). Il suo ampio repertorio spazia da J. S. Bach ai grandi compositori dei primi del ‘900 con particolare focus sul periodo romantico.

I biglietti. L’ingresso è ad offerta (minima) di 20 Euro a persona che potranno lasciare direttamente all’entrata del concerto in Cattedrale ed il posto è unico. Le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate alla biglietteria del Teatro dei Rinnovati al numero telefonico 0577/292265, dalle ore 11 alle ore 17, nei giorni di martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30. E’ possibile prenotarsi anche tramite mail all’indirizzo biglietteria.rinnovati@comune.siena.it.

Il programma completo

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata no.12 opus 26 [1800-1801]

I. Andante con 5 Variazioni

II. Scherzo: Allegro molto

III. Marcia funebre sulla morte d'un eroe: Maestoso andante

IV. Allegro

Franz Liszt (1811-1886)

Grosses Konzertsolo S176 [1849-1850]

Anton Rubinstein (1829-1894)

Sonata no.4 opus 100 [1877]

I. Moderato con moto

II. Allegro Vivace

III. Andante

IV. Allegro vivace

