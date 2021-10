Un mese per musei, il calendario MuDEV negli 11 Comuni

Si intitola "Un mese per musei" ed è l'iniziativa promossa dal MuDEV - Sistema museale Museo Diffuso Empolese Valdelsa per accendere i riflettori sulle eccellenze culturali del territorio. Si tratta di un calendario di visite guidate gratuite pensate per permettere a turisti ma anche residenti, di ogni età, di conoscere in maniera più approfondita le peculiarità delle strutture del territorio, scovandone contenuti e curiosità meno noti.

Il calendario, al via nel mese di ottobre, proseguirà fino a dicembre 2021, con undici date da non perdere. La prima tappa è in programma sabato 30 ottobre 2021, a Gambassi Terme: a partire dalle 10.30 è prevista una visita guidata alla mostra permanente sul vetro preindustriale, con ingresso dalla biblioteca comunale, al civico 7 di via Garibaldi. Il giorno seguente, il 31 ottobre, alle 16 appuntamento a Montaione con la visita guidata al Museo civico. Il 7 novembre, "Un mese per musei" farà tappa a Certaldo: alle 14.30, con ritrovo alla biglietteria di Palazzo Pretorio, via al tour fra Palazzo Pretorio, Museo d'arte sacra e Casa del Boccaccio. La domenica successiva, il 14 novembre, alle 10.30, è in programma la visita guidata al Museo della ceramica e al Museo archeologico di Montelupo Fiorentino, mentre alle 15 l'iniziativa firmata MuDEV toccherà Montaione e la Gerusalemme di San Vivaldo, in località San Vivaldo. Sempre a novembre, ma il 20 alle 16, a Castelfiorentino sarà possibile prendere parte alla visita guidata al Museo Be.Go. e al Museo d'arte sacra di Santa Verdiana, mentre il giorno dopo, domenica 21 novembre alle 15.30, appuntamento al Museo Leonardiano di Vinci. Doppio appuntamento domenica 28 novembre: alle 10, tutti in tour alla scoperta del Museo civico e diocesano di Fucecchio, mentre alle 15.30 la visita guidata si terrà a Montespertoli, al Museo di arte sacra e alla mostra "Seguaci di Giotto in Valdelsa". Il 30 novembre alle 10.30, a ospitare l'iniziativa saranno il museo della Collegiata di Sant'Andrea e la chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, con momento conclusivo del ricco calendario, domenica 5 dicembre: alle 16 scatterà la visita guidata del Museo Remiero a Capraia e Limite.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare lo 0571 76714 o inviare una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it. Dove non diversamente specificato, il punto di ritrovo per il via delle visite guidate, che si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni normative anti-Covid (è richiesto il possesso del Green Pass), è fissato alla biglietteria del museo: le visite guidate sono gratuite, l'ingresso alle singole strutture museali avverrà secondo il tariffario o tramite 'biglietto unico MuDEV'. Il biglietto unico, valido per un anno, permette di visitare i ventuno musei del Museo Diffuso Empolese Valdelsa, a costi vantaggiosi. Ulteriori dettagli sono disponibili su museiempolesevaldelsa.it, su Facebook 'MuDEV - Museo Diffuso Empolese Valdelsa' o Instagram 'MuDEV - Museo Diffuso'.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa