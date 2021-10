Al via il servizio civile alla Pro Loco San Miniato

Sono Lorenzo e Francesca, due sanminiatesi, i nuovi giovani del Servizio Civile Regionale che da oggi presteranno il loro servizio presso la sede della Pro Loco di San Miniato.

"Il Servizio Civile Regionale UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) rappresenta per la nostra associazione una boccata di ossigeno" – afferma la Presidente della Pro Loco, Nicoletta Corsi – "perchè ci permette di tornare a far vivere il nostro ufficio, dopo il lungo stop dettato dalle restrizioni dovute alla pandemia e ad una inevitabile flessione delle attività associative; la loro presenza ci da modo, dopo quasi due anni, di ricominciare un percorso di promozione turistica fatto a piccoli passi, che parte dalla valorizzazione delle nostre tradizioni, attraverso la riscoperta delle radici del nostro territorio e dei legami tra persone. L'avvio del servizio di civile di Lorenzo e Francesca, che durarà 12 mesi, ci permette di tornare ad offrire all'utenza un servizio di front office che li vedrà impegnati dal lunedi al sabato, sia la mattina che il pomeriggio."

La Pro Loco di San Miniato, che in questi mesi ha vissuto una situazione di criticità – a tratti fisiologica - dovuta allo stop delle manifestazioni in presenza e alle numerose restrizioni allorquando è stato possibile tornare ad organizzarle, vuole ripartire e lo farà anche grazie ai nuovi volontari. Senza dubbio il servizio civile non sarà sufficiente; servirà un maggiore sostegno dei sanminiatesi e dell'amministrazione, che sicuramente hanno a cuore quanto l'attuale consiglio della Pro Loco il futuro di questa storica associazione del Centro Storico.

"Il tesseremento è il primo dei tanti modi che i sanminiatesi hanno a disposizione per sostenere le attività dell'associazione" – sottolinea il vicepresidente Matteo Squicciarini – "ed è necessario che in tanti, sempre di più, si impegnino concretamente attraverso la sottoscrizione della tessera. Noi siamo sempre disponibili a collaborare con chi ci chiede una mano, così come abbiamo fatto anche in questi mesi, e la presenza dei ragazzi del servizio civile ci darà la possibilità di esserlo ancora di più e in modo più incisivo, ma per poterlo continuare a fare abbiamo bisogno del sostegno di più persone."

Già dalle prossime settimane la Pro Loco sarà impegnata in alcune importanti iniziative culturali in attesa dell'edizione 2022 del Carnevale dei Bambini, in programma il prossimo Febbraio, che da sempre vede protagonista l'associazione di Piazza del Popolo.