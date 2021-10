Assemblea pubblica sul recupero dell'area ex-Stalloni

La Consulta di Capanne horganizza per Venerdì 29 Ottobre alle ore 21, presso il cinema parrocchiale “Mons. Terreni” (Capanne, via Fonda), un incontro pubblico sul progetto di recupero dell'area ex-Stalloni.

Saranno presenti il Sindaco di Montopoli in Val d’Arno e i tecnici dell’Unicoop di Firenze, proprietaria del terreno ed esecutrice dei lavori, che illustreranno il progetto alla popolazione.

Si tratta di un'opera importante per il nostro territorio non solo per la riqualificazione di un'area degradata e in stato di abbandono da anni, ma soprattutto per ciò che rappresenta in termini di tutela paesaggistica e di promozione di una sana cultura ambientalista.

Nell’area, infatti, sarà realizzato il primo bosco biosostenibile d’Italia, con la piantagione di 3000 alberi ad alto fusto su una superficie di sei ettari, in grado di assorbire 170 tonnellate di CO2 in 10 anni.

Sono previsti un percorso privo di barriere architettoniche, una torretta di osservazione e un’aula interamente costruita in legno e vetro, di 150 mq.

Sarà un’occasione per approfondire la conoscenza del progetto e raccogliere suggerimenti e proposte migliorative, al fine di rendere l'opera maggiormente rispondente alle esigenze della comunità.

Nel corso della serata sarà inoltre illustrato il percorso della pista ciclabile regionale che attraverserà il territorio comunale, per poter valutare possibili collegamenti con l’opera.

Considerati l’interesse e la curiosità che suscita l’argomento, l’incontro è aperto anche ai cittadini che non risiedono nella frazione.

L'iniziativa avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid (mascherina e green-pass).

Consulta di Frazione di Capanne