Astro, arriva l'Encomio Solenne dal Consiglio comunale di Empoli

Encomio Solenne alla associazione A.S.T.R.O onlus. Il Consiglio Comunale di Empoli nella seduta di ieri, martedì 26 ottobre, ha votato all’unanimità la proposta di conferimento della massima lode, per atti eccezionali, quale riconoscimento “per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, per l'impegno profuso sul territorio, in rete con associazioni e istituzioni, per la promozione della prevenzione contro i tumori, per la vicinanza e il sostegno in diverse modalità ai malati oncologici e per il grande contributo, anche materiale, fornito alla sanità locale per la lotta contro i tumori”.

Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli, commenta con queste parole la decisione presa ieri sera dall’assemblea:

«Siamo tutti affezionati ad Astro, ai suoi volontari e al loro grande lavoro per la lotta contro i tumori. È fondamentale il grande lavoro culturale che fanno da anni per promuovere la prevenzione contro il tumore al seno ed è prezioso il grande impegno di sostegno materiale fornito in questi anni alla sanità del nostro territorio. I servizi che l'associazione rivolge alle persone malate sono numerosi ed importanti. Questo encomio è per ringraziarli di questo lavoro e per sottolineare la grande rilevanza della prevenzione. I numeri ci dicono che la prevenzione e la ricerca scientifica hanno negli anni portato grandi risultati: vogliamo dunque sottolineare con questo gesto quanto siano essenziali le attività di prevenzione per la presa in carico tempestiva della malattia e la grande importanza della ricerca medica».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa