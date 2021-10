Cerca di eludere i controlli di polizia, poi aggredisce e morde gli agenti: arrestato 26enne

Pur di eludere i controlli della polizia, prima ha tentato la fuga, poi ha aggredito gli agenti con calci, pugni e morsi. Per questo un 26enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È accaduto oggi nei pressi del piazzale del Ponzaglio a Prato. Il luogo è ormai noto per episodi di spaccio di droga. L'uomo non era in possesso di droga, ma aveva con sé del denaro suddiviso in banconote di piccolo taglio, oltre a due telefoni cellulari verosimilmente usati per l'attività di spaccio. Il materiale è stato sequestrato. Uno dei poliziotti si è dovuto far medicare in ospedale con una prognosi di sette giorni per le contusioni riportate.