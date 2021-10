Due giorni di studi su Caruso al museo di Lastra a Signa

Lunedì mattina al museo di Lastra a Signa (Firenze) una postazione delle Poste Italiane: hanno usato un annullo particolare per timbrare il francobollo appena emesso, dedicato al grande tenore italiano.

Venerdì 29 e Sabato 30 Ottobre il museo organizza il convegno Caruso - La voce e il mito: in quella che è stata la sua casa, si ricorderà così il centenario della sua scomparsa. Alle 18,30 di Venerdì 29 l’intervento di Giancarlo Passarella avrà come titolo Chi specula su Enrico Caruso? Chi lo promuove? Come si muovono i collezionisti? Prevista la proiezione di una dozzina di immagini su alcune memorabilia in cui è difficile distinguere la sottile linea che separa la promozione dallo sfruttamento dell’immagine dell’artista.