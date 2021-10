Incidente tra Montelupo ed Empoli Est, 6 mezzi coinvolti

Almeno sei mezzi sarebbero rimasti coinvolti in un incidente avvenuto in Fi-Pi-Li, tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino ed Empoli Est, in direzione Pisa. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 19 pochi metri dopo l'entrata di Montelupo. Fortunatamente non ci sono stati feriti e solo due persone sono state visitate sul posto dai sanitari per accertare le loro condizioni. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, un'automedica e una ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino.

Al momento si segnalano 4 chilometri di coda nel tratto interessato.