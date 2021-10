La professoressa Piccinni saluta studenti e colleghi dell'Università di Siena con una lectio magistralis

La relazione tra "allievi e maestri", anima di ogni rapporto di formazione, è il tema scelto dalla professoressa Gabriella Piccinni, docente di Storia medievale, per salutare studenti, allievi e colleghi dell'Università di Siena prima del pensionamento.

La lectio magistralis, dal titolo “E trascinata tramandi e irrigidita rattieni. Appunti di generazione e di genere su allievi e maestri nell’università italiana”, sarà tenuta venerdì 29 ottobre alle ore 11 nell'aula magna del rettorato dell'Università di Siena e potrà essere seguita anche in streaming sul canale YouTube “Video Unisi”

Interverranno per i saluti il rettore Francesco Frati e il direttore del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, Stefano Moscadelli.

Fonte: Università di Siena