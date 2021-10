Nuovo depuratore al Ponterotto, lavori chiusi entro l'estate 2022

Si concluderà entro l’estate l’investimento che mira alla realizzazione del depuratore di Ponterotto e alla risistemazione e rinnovo della rete fognaria di San Casciano. Il cantiere dell’opera pubblica, intervento di grande rilievo per San Casciano e l'intero territorio del Chianti, avanza a ritmi serrati.

L’obiettivo, nato dalla collaborazione tra il Comune e Publiacqua che finanzia l’operazione per una spesa complessiva pari a 19 milioni di euro, è quello di qualificare e potenziare i servizi attraverso il risanamento igienico sanitario dell'area e l'eliminazione degli scarichi diretti in ambienti.

Si tratta di opere strettamente collegate fra loro e funzionali alla tutela ambientale che si aggiungono a quelle realizzate precedentemente, anch’esse strategiche per il potenziamento della rete acquedottistica, come la Superstrada dell’Acqua e i tanti interventi conclusi e in corso che mirano a sostituire le tubature e a migliorare la rete acquedottistica.

"Sono tanti i benefici di cui godrà il nostro territorio e l’intera area del Chianti con la realizzazione di questo importante intervento - sottolinea il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi – non solo costituisce una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, ma è un sofisticato e innovativo intervento sotto il profilo tecnico, orientato alla tutela ambientale".

L'intervento mira al collettamento dei reflui verso il nuovo impianto di trattamento dove dallo scorso autunno si è aperto il cantiere per la costruzione del nuovo impianto. Il depuratore di San Casciano sta prendendo forma in un’area rurale, in località Ponterotto. L’impianto, una volta entrato a regime, tratterà i reflui del capoluogo e delle località Ponterotto, Calzaiolo, La Botte e Spedaletto, che attualmente scaricano invece in fossi e borri. Il depuratore, che ha reso necessaria una spesa complessiva pari a 10milioni di euro, avrà una potenzialità di trattamento pari a 11.500 abitanti equivalenti.

Contemporaneamente sono in corso i lavori di risistemazione e rinnovo della rete fognaria del capoluogo di San Casciano Val di Pesa. Complessivamente saranno realizzati 11 chilometri di condotte fognarie e 7 impianti di sollevamento con l'obiettivo di riportare a piena efficienza il sistema fognario ed eliminare gli scarichi diretti in ambiente.

"I lavori su San Casciano Val di Pesa sono importanti per il territorio comunale e per tutto il Chianti, ma rappresentano solamente una tappa nel cammino che Publiacqua si è prefissa fino al 2024", spiega il Presidente di Publiacqua Lorenzo Perra.

"L'azienda è impegnata da diversi anni nella realizzazione di significativi investimenti per dotare i nostri territori di adeguati sistemi di depurazione. Il nuovo Depuratore di Impruneta, inaugurato pochi anni fa, i 9 milioni investiti per sistemare la fognatura e portare a depurazione i reflui di Strada in Chianti ed appunto i collettori ed il depuratore in costruzione in località Ponterotto sono tutti tasselli di un medesimo mosaico. Un mosaico che, una volta completato, consentirà a tutti noi di vivere in un territorio ancora più bello e curato".