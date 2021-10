Sostenibilità, nell'Empolese ecco 'Ti racconto una storia anzi tante…'

Una serata di presentazione dei progetti e delle esperienze di sostenibilità del nostro territorio. Un incontro con tanti ospiti che porteranno le loro storie per presentare nuovi ed inediti modelli di sostegno alla comunità.

Questo è il senso dell’iniziativa che si terrà alla sala teatro Il Momento di Empoli, venerdì 29 ottobre 2021, alle 21.15, denominata “Ti racconto una storia anzi tante…”.

PROGRAMMA - Saranno presenti: Valentina Torrini, assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli; Benedetta Benedetti, Cooperativa sociale Essenza; Claudio Caponi, associazione Astro, U.O.S. chirurgia senologica, responsabile Breast Unit; Francesca Cecconi, Veronica Baronti, estetiste APEO; Zia Caterina, associazione Taxi Milano 25; Eleonora Gallerini, Centro Aiuto Donna Lilith. Presenta l’incontro il giornalista Alessandro Lippi. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Empoli.

Queste le parole scelte da Valentina Torrini, assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, per rappresentare questa iniziativa. «Durante la pandemia abbiamo imparato a lavorare fianco a fianco con l'obiettivo di tendere la mano a chi, per tanti motivi, stava vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo anche capito che l'altro possiamo diventare noi, che nessuno si salva da solo e che la vita di ciascuno è strettamente connessa al compagno di banco, di scrivania, a colui che condivide con te una parte della sua giornata o uno spazio. Abbiamo scalfito quell'inidividualismo che ci stava sempre più caratterizzano e si sono così moltiplicati i gesti di solidarietà. Oggi è opportuno fermarsi a ricordare quelle buone pratiche, per continuare a coltivarle e svilupparne di nuove. Possiamo infatti cambiare la rotta di questa società e capire che, mentre viviamo ogni giorno, con gesti ordinari come acquistare un prodotto o mettere un abito per più di una volta, possiamo incidere sul presente e rendere questa società più giusta e inclusiva».

La serata comprenderà anche la presentazione della linea cosmetica InHerba dell’azienda Le Antiche Mura, un progetto di filiera solidale basato sulla realizzazione di prodotti di altissima qualità, ancor più valorizzati dalla storia e dall'idea da cui sono nati. Li racconterà Benedetta Benedetti della Cooperativa sociale Essenza: «Mancano veramente pochi giorni al lancio on-line di Inherba che si mostrerà per la prima volta al mercato in tutta la sua bellezza. Una bellezza di intenti, di azioni, di prodotti. Un progetto nel quale l’io esiste nella misura in cui esiste un noi.

Noi come gruppo di professionisti che hanno contribuito alla realizzazione di tutto questo.

Noi come consumatori che si immergono e si possono ritrovare in questi valori che sono garanzia e visione di lungo termine. Noi come persone che cercano di lasciare un segno del nostro passaggio. Della nostra unicità e autenticità».

Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare al numero telefonico 338 9335112 (Valentina) ed essere muniti della certificazione verde (green-pass) come da normative vigenti.

