Un nuovo treno Rock per i viaggiatori toscani: è l'11esimo

Al taglio del nastro nella stazione di Firenze Santa Maria Novella erano presenti: Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Stefano Baccelli, Assessore Infrastrutture e Trasporti della Regione Toscana, Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Sabrina De Filippis, Direttrice della Direzione Business Regionale Trenitalia, e Marco Trotta, Direttore della Direzione Regionale Toscana.

Saranno 100 i treni straordinari che Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Toscana, metterà a disposizione dei viaggiatori per raggiungere Lucca in occasione della manifestazione “Lucca Comics & Games 2021” in programma dal 29 ottobre al 1° novembre. 250.000 posti offerti con i servizi ferroviari ordinari e straordinari che saranno effettuati nei quattro giorni dell’evento.

Durante l’evento è stato presentato alla stampa anche il treno Rock dedicato al nuovo film della Marvel “Eternals” che sarà nelle sale cinematografiche dal 3 novembre. La pellicola rappresenta l'inizio di una nuova saga di Super Eroi, con la battaglia tra Eterni e Devianti. Il treno nei giorni di Lucca Comics sarà utilizzato per effettuare i collegamenti tra Firenze e Lucca.

Anche quest’anno Trenitalia è al fianco della manifestazione e, insieme alla Regione Toscana, continua a promuovere l’utilizzo del treno come soluzione più ecologica, comoda, economica e affidabile per raggiungere gli eventi nel totale rispetto dell’ambiente, lasciando a casa l’auto evitando così il traffico stradale e la ricerca del parcheggio.

Il programma dei treni ordinari e straordinari - sulle linee Firenze – Prato – Pistoia - Lucca, Pisa – Lucca, Viareggio – Lucca, Lucca – Aulla e Prato – Bologna - dedicato alla manifestazione è consultabile sul sito trenitalia.com.

Si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione in anticipo.

Su tutte le corse l’occupazione prevista dalle norme è dell’80% dei posti totali (seduti e in piedi).

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane