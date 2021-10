Wiki Loves Monuments, mostra a Montespertoli

Anche quest’anno il concorso locale dedicato alla Toscana è tornato, grazie anche all’impegno della comunità di wikimediani in regione. La Toscana è stata protagonista dal 2018, e da allora è sempre stata sul podio a livello nazionale per partecipazione. La copertura è aumentata nel corso degli anni fino a raggiungere oltre gli 100 comuni aderenti con dozzine di beni privati e ecclesiastici. L’organizzatore regionale principale è Alessandro Marchetti, con la coordinatrice Susanna Giaccai.

Il 29 e 30 ottobre a Montespertoli si terrà la mostra delle foto vincitrici dell’edizione 2020, organizzata dalla collaborazione tra Fabio Mochi e il Circolo Fotografico Fermoimmagine di Montespertoli, al Centro Culturale "Le Corti".

Alla premiazione, alle ore 18:00, del 30 ottobre saranno annunciati i vincitori dell’edizione 2021 alla presenza del Sindaco Alessio Mugnaini e dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Alessandra De Toffoli.

Wiki Loves Monuments è nato nel 2010 su iniziativa di Wikimedia Paesi Bassi. Il grande successo ottenuto dalla prima edizione olandese del concorso - con oltre 12.000 fotografie di monumenti lo ha reso popolare in tutto il mondo, tanto che l'anno successivo l'iniziativa è stata estesa a 18 nazioni europee raccogliendo oltre 169.000 fotografie. Nel 2012, con 32 nazioni partecipanti, 360.000 immagini raccolte e il coinvolgimento di oltre 15.000 persone, il concorso è entrato nel Guinness dei Primati come il più grande del mondo. L’Italia raccoglie in genere più di 15000 foto per anno.

L’obiettivo è raccogliere scatti di monumenti e siti per documentare e valorizzare l’immenso patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del territorio con il supporto di privati e amministrazioni. Siamo giunti alla decima edizione in Italia, promossa da Wikimedia Italia. La premiazione è a più livelli regionale, nazionale e internazionale, con grande visibilità per i vincitori (autori degli scatti e beni culturali ritratti).

La mostra è visitabile venerdì 29 ottobre dalle 9 alle 21 e sabato 30 ottobre dalle 9 alle 19.

Si ricorda che per accedere al Centro Culturale Le Corti è necessario essere in possesso del Green Pass.

Fonte: Comune di Montespertoli