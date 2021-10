XX Giornata mondiale del Dialogo Cristiano-Islamico

La Giornata del dialogo cristiano-islamico è un’occasione per consolidare non soltanto la conoscenza reciproca, ma anche la riflessione e l’impegno comune su diversi temi che interrogano la nostra coscienza come cittadini e come credenti. Dal sentirci parte dell’unica famiglia umana scaturisce il desiderio di costruire nuove relazioni, per alimentare ovunque semi di giustizia, di pace e di speranza, soprattutto dove ancora non viene vissuta una vera libertà religiosa o si perpetua una violenza in nome di Dio.

In questa giornata di condivisione, i fedeli musulmani e cristiani invitano tutta l’umanità a custodire e abbellire la terra, riconoscendo in essa un dono prezioso offerto da Dio, nella certezza che solo attraverso la cura reciproca potremo restituire gratuitamente ciò che altrettanto gratuitamente ci è stato donato.

Arcidiocesi di Firenze Comunità Islamica di Firenze e Toscana