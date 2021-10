Esce 'Eterni', nuovo singolo con video di Riccardo Andreini & Bramasole

Un nuovo video, una nuova canzone, una nuova avventura. Riccardo Andreini & Bramasole esce con 'Eterni', un singolo già disponibile su Youtube con tanto di videoclip.

'Eterni', scritto e composto da Riccardo Andreini, nasce "da un provino di una poesia cantata ed una chitarra arpeggiata di accompagnamento, successivamente rivisitata ed arrangiata dall'intera band" come afferma lo stesso Andreini, frontman del gruppo che ha radici tra Empoli, San Miniato e Montopoli.

"Dalla matematica quantistica, alle varie scienze, alle Religioni, all'arte in generale, tutto arriva ad una conclusione, ovvero che siamo connessi con il tutto, tutto è parte di tutto. C'è una frase del testo che cerca di riassumere questo concetto. 'E sei la consapevolezza che il tempo non è niente, perché niente si cancella tutto resta dolcemente, ciò che è stato rimane in ogni presente'” continua Andreini.

La formazione del gruppo è presto detta: Andreini voce e chitarra, Lorenzo Favuzza al basso, Fabio Regoli chitarra e synth, Matteo Zingoni alla batteria. Il singolo è dell'etichetta discografica indipendente Suburban Sky Records.

Il video, pubblicato su Youtube da Audioglobedistro, è stato diretto da Simone Giusti. Le riprese si sono tenute all'agriturismo Bramasole e Ginestra a Montopoli, poi a La Serra (San Miniato) e sul Monte Serra. Protagonisti sono Andreini, Favuzza e Zingoni.