Mens Sana: Marsili, Bormida e Bramante ai mondiali in Colombia

Duccio Marsili, Giorgia Bormida e Giuseppe Bramante sono pronti a volare oltreoceano e raggiungere la Nazionale italiana per prendere parte ai Campionati del Mondo Seniores di pattinaggio corsa che si terranno la prossima settimana in Colombia. Per i tre mensanini arriva un’altra convocazione per partecipare al primo titolo assoluto del pattinaggio corsa. Un grande traguardo per la Mens Sana che, ancora una volta, vede tre suoi atleti gareggiare per il massimo titolo mondiale, grazie all’abilità di Duccio, Giorgia e Giuseppe e a tutto lo staff tecnico che, con impegno e passione, hanno portato i tre giovani atleti ad essere dei punti di riferimento per tutta la Polisportiva e un orgoglio per la città.

“Siamo orgogliosi dei nostri atleti – afferma Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871- Essere convocati ad un Mondiale Assoluto è una grande risultato che fa ben capire quanto la Mens Sana pattinaggiocorsa sia una realtà importante a livello nazionale e internazionale. Sono ormai anni che i colori biancoverdi in questo sport primeggiano in Italia, in Europa e nel Mondo creando una continuità di successi decennali per la storia della Polisportiva. Un grazie a tutto lo staff tecnico, alla sezione e un grande in bocca al lupo ai tre atleti”

“Una grande soddisfazione – commenta Laura Perinti, direttore tecnico della sezione Pattinaggio corsa – vedere i nostri atleti convocati in Nazionale Seniores. Giorgia, Giuseppe e Duccio sono ormai, da anni, un punto di riferimento per il pattinaggio corsa sia per la Mens Sana che per la Nazionale italiana, sia a livello europeo che a livello mondiale. Per me, e per tutto lo staff tecnico, è un grande piacere professionale accompagnare questi tre ragazzi in questo grande cammino. Duccio, Giorgia e Giuseppe sono in forma, si sono preparati a lungo per questa occasione e sono motivati per affrontare al meglio questa nuova esperienza. Faccio un enorme in bocca al lupo a questi ‘tre moschettieri’ ricordando loro che il nostro tifo oltreoceano li accompagnerà sempre, nel bene e nel male”.

“Questo grande traguardo - conclude Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana - deriva dal lavoro dello staff tecnico della sezione e di quello della squadra. Ringrazio tutti e ricordo a Duccio, Giorgia, Giuseppe che la ‘quinta’ ruota per andare più veloci la possono trovare qui: nella società, nello staff, nei compagni di squadra che, come in allenamento, condivideranno le loro fatiche e i loro successi sostenendoli a distanza in questa ‘assoluta avventura’”.

Fonte: Ufficio Stampa