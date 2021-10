Morì cadendo dal muretto, ischemia potrebbe aver causato l'incidente

Un'ischemia sarebbe stata la causa della caduta accidentale che ha provocato la morte della turista tedesca di 79 anni. Lo spiega l'autopsia disposta dal pm Fedele La Terza dopo i fatti accaduti a Vinci lo scorso sabato.

La donna avrebbe perso i sensi per l'ischemia, un attacco che nasce dall'afflusso di sangue che viene a mancare in un organo. Era seduta sul muretto sopra la Biblioteca Leonardiana e da lì è precipitata per alcuni metri, sbattendo contro una panchina. La morte è sopraggiunta il giorno dopo, durante il ricovero all'ospedale di Careggi.

Si attende però la relazione del medico legale (entro 60 giorni) per chiarire se la morte sia avvenuta in seguito al malore o alle lesioni riportate al petto.

Rimane aperto il fascicolo per omicidio colposo, ancora senza indagati.