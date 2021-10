A fuoco un semirimorchio in A11, circolazione interrotta

Intorno alle 3:30 i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un semirimorchio che trasportava generi alimentari sull’autostrada A11 direzione Firenze, tra i caselli di Prato Est e Firenze Ovest, all'altezza del Km 6,6. La circolazione è stata interrotta fino alle ore 4:15 quando è stata riaperta una sola corsia. Nessuna conseguenza per l’autista del mezzo pesante che è riuscito a staccare la motrice prima che l’incendio la coinvolgesse. Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Prato con l’ausilio di due autobotti, per un totale di 9 unità.

Al momento sono state sospese le operazioni di trasbordo del carico per consentire il deflusso del traffico che transita su due corsie registrando 12 km di coda tra Pistoia e il bivio con A1 Milano-Napoli.