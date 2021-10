Abbatte uccelli non cacciabili, denunciato a Lecore

Ha abbattuto undici specie di uccelli non cacciabili e, alla vista dei carabinieri forestali, ha cercato di eludere il controllo. Un uomo è stato denunciato in zona Lecore, a Signa. L'uomo era con un fucile da caccia e aveva con sé, appena abbattuti, sei fringillidi e cinque piccioni torraioli.

Il controllo proseguiva sui documenti in possesso del cacciatore che esibiva la licenza di porto di fucile uso caccia e il tesserino venatorio regionale in cui aveva però omesso di segnare la giornata venatoria, in contrasto con la normativa regionale specifica. Oltre alla denuncia è scattata anche una multa da 160 euro.