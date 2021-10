AiLoveRunning 2021, iscrizioni aperte alla corsa solidale di Ail Firenze

Sono aperte fino a venerdì 5 novembre le iscrizioni per partecipare a AiLoveRunning, l’evento solidale sportivo organizzato ogni anno da Ail Firenze (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) in collaborazione con il Gruppo sportivo Maiano, affiliato Uisp, per sostenere progetti assistenziali-scientifici legati alla lotta contro le malattie del sangue.

La manifestazione - patrocinata da Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze, Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, Cesvot - si svolgerà domenica 7 novembre, con due percorsi: uno da 5 chilometri (percorso Montalve) e uno da 10 (percorso Ruffignano).

Iscrizione sul sito www.ailoverunning.it; la quota di partecipazione è di 10 euro.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa