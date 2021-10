Anziano cade dalla bicicletta a Empoli: probabile urto con un'auto

Questa sera, poco dopo le 19, un anziano è caduto dalla bici in via della Repubblica a Empoli, in zona Santa Maria. Fortunatamente l'uomo, un 83enne, avrebbe riportato solo lievi conseguenze dalla caduta.

Secondo quanto riferito dall'anziano ai carabinieri, intervenuti sul posto, la caduta sarebbe stata provocata dal contatto troppo ravvicinato con un'automobile. Il leggero urto tra l'auto e la due ruote, che stavano entrambe procedendo nella stessa direzione, avrebbe causato la perdita dell'equilibrio fino a cadere a terra.

Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi anche un'ambulanza di Misericordie. L'uomo è stato trasportato dai soccorsi al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, per le cure necessarie alle lievi contusioni riportate.