Quanti centenari a Livorno! Doppio compleanno per Graziella e Silvio

È nonna Graziella Grasso Ardita la nuova centenaria livornese. Festeggerà questo importante compleanno domani, sabato 30 ottobre.

Nonna Graziella è nata in Sicilia, in provincia di Catania, il 30 ottobre del 1921. Abita in città da 70 anni, da quando nel dopoguerra il marito, poliziotto della Scientifica, ricevette come destinazione Livorno.



Graziella ha fatto la casalinga, dedicandosi all'educazione dei tre figli (due maschi e una femmina) seguendoli nel loro percorso di studi. Ma ha sempre avuto anche grande fascino, tanto che appena arrivata a Livorno vinse il premio “Signora tipo”.

Adesso si gode i suoi 5 nipoti e il bisnipote di 9 anni. Con loro, e con la badante peruviana Paola, il suo angelo custode, spegnerà le 100 candeline. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome di tutta la città.

Sempre domani, sabato 30 ottobre, si festeggia un altro compleanno ultracentenario: quello di Silvio Catelani, che compie 102 anni essendo nato il 30 ottobre 1919.

Il signor Silvio originario di Fauglia, ha vissuto a Nugola fino agli anni '40. Dopo il servizio militare in aviazione, finita la guerra è entrato a lavorare alla raffineria Eni e si è trasferito in città. Ma non ha mai perso le sue sane abitudini campagnole, ereditate da generazioni.

Festeggerà il compleanno insieme ai nipoti che in questi anni si sono presi cura di lui. Anche per Silvio gli auguri del sindaco Salvetti a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa