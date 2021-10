Consiglio comunale a Certaldo, la Lega abbandona l'aula contro l'ordine della discussione

Giovedì 28 ottobre 2021, si è svolto il consiglio comunale straordinario alle ore 19, in prima convocazione, e alle ore 19.30 in seconda, in presenza negli spazi del MAPS I Macelli, in piazza dei Macelli 9 a Certaldo. Il gruppo Lega Salvini Certaldo ha abbandonato l'aula prima della discussione del primo punto all'ordine del giorno.

I consiglieri leghisti hanno protestato contro l'ordine dei lavori che, a loro dire, sarebbe contrario al regolamento recentemente approvato. Nella fattispecie, spiegano i consiglieri, sarebbe stato "ribaltato l'ordine dei lavori" e "si sarebbe dovuto discutere prima alcune delle nsotre mozioni". Tra queste vi era anche la richiesta da parte della Lega di estendere la presa di posizione per lo scioglimento di Forza Nuova chiesta dal Partito Democratico (Punto n.6), a "tutte le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale" (Punto n.7), ampliando quindi la condanna anche all'estrema sinistra. Secondo i consiglieri proprio la volontà di non affrontare la questione avrebbe determinato il ribaltamento dei lavori.

La seduta è disponibile su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

ORDINE DEL GIORNO

1. VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO DEL 13 SETTEMBRE 2021. Lettura e approvazione

Approvato all'unanimità

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI 2021 - 2023 – Variazione

Approvato all'unanimità

3. BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023 – Variazione

Approvato all'unanimità

4. CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUOVO UFFICIO UNICO ACCORPATO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI ANNI 2021-2025

Approvato all'unanimità

ORDINI DEL GIORNO - MOZIONI

5. CONSIGLIO COMUNALE - Utilizzo di dispositivi tecnologici contro l’abbandono dei rifiuti. Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

Non discusso

6. CONSIGLIO COMUNALE - Contro la violenza come forma di lotta politica. Richiesta scioglimento partito Forza Nuova. Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Partito democratico

Approvato all'unanimità

7. ORDINE DEL GIORNO - Contrasto a tutte le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale

Non discusso

8. ORDINE DEL GIORNO – Intervento della Regione Toscana per sostenere le spese del Giudice di Pace di Empoli. Esame presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

Non discusso